Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”. Chiarimenti sull’organizzazione della didattica a distanza

La Prof.ssa Stefania Astarita, Dirigente Scolastica dell’Istituto Comprensivo Statale di Positano e Praiano “Lucantonio Porzio”, chiarisce alcuni punti sull’organizzazione della didattica a distanza.

A quasi un mese dalla sospensione delle attività didattiche in presenza, determinata dall’esigenza di contener al massimo il contagio da COVID-19, sento la necessità di offrire alcuni chiarimenti in merito all’organizzazione della didattica a distanza (DAD) realizzata da questa istituzione scolastica, tenendo conto della specificità della nuova modalità e delle indicazioni operative fornite dal Ministero. Si è ritenuto, innanzitutto, di dover scegliere quali canali attivare, evitando la moltiplicazione di piattaforme, che avrebbero potuto disorientare l’utenza. Da qui la decisione di adottare quale canale privilegiato il registro elettronico già in uso, Argo ScuolaNext, affiancato successivamente dalla piattaforma Zoom, utile a realizzare lezioni on line, per favorire soprattutto l’interazione tra il docente e gli alunni. Questa piattaforma è stata scelta per la sua versatilità, essendo facilmente gestibile da smartphone, con il solo limite del tempo di collegamento che è di 40 min. a intervento, per cui è necessario ripetere la procedura per proseguire. Si è poi valutato di dover ridurre il tempo-scuola a distanza, in ragione sia della specificità del mezzo, che non può in alcun modo sostituire le attività in presenza, sia al fine di tutelare la salute degli alunni, che non devono essere esposti al monitor per troppe ore alla settimana. Del resto lo stesso Ministero, nella nota del 20 marzo 2020, ha sottolineato che “occorre ricercare un giusto equilibrio tra le attività didattiche a distanza e momenti di pausa, in modo da evitare i rischi derivanti da un’eccessiva permanenza davanti agli schermi”. La rimodulazione della progettazione didattica, richiesta ai docenti, ha tenuto conto, inoltre, della necessità di ridurre il carico dei compiti, e quindi il carico cognitivo, alla luce dell’eccezionalità della fase, che non può prevedere ritmi ordinari di lavoro. Abbiamo poi garantito l’educativa scolastica a distanza agli alunni di Praiano, che usufruivano del servizio a scuola, per assicurare il massimo supporto alle famiglie maggiormente in difficoltà. Infine, si è ritenuto di dover fornire i prospetti orari settimanali delle lezioni online delle singole classi, che prevedono interventi che vanno dai 40 ai 60 minuti a disciplina. Non si esclude che, in casi eccezionali, possano esserci variazioni, che saranno comunicate dal docente interessato almeno 48 ore prime, sulla Bacheca di ArgoScuolaNext, che quindi è bene consultare costantemente. Questo è quanto è stato fatto finora, tenendo conto in primis degli alunni e della necessità di supportarli nel migliore dei modi, anche a distanza. Sento il bisogno, per questo, di ringraziare tutti i docenti, per la loro professionalità e deontologia. So che ciascuno sta dando il massimo, in base alle proprie possibilità. Ovviamente gli stili di insegnamento sono diversi, come pure le esperienze pregresse degli insegnanti, e anche per questi aspetti è necessaria la massima comprensione, che, sono sicura, tutti sapranno dimostrare. E’ indispensabile, infatti, la consapevolezza di trovarci in una fase eccezionale, alla quale nessuno di noi poteva essere preparato. E per questo colgo l’occasione di ringraziare anche le famiglie per il grande impegno che stanno dimostrando nel supportare gli alunni, nelle varie attività a casa. Con la collaborazione di tutte le componenti della comunità scolastica, sono certa che andremo avanti nel migliore dei modi, nella viva speranza di poterci rivedere presto a scuola.