Isola d’Ischia RSA Villa Mercede: Focolaio covid-19 con 26 contagi e 2 deceduti

Nel comune più alto dell’isola d’Ischia, a Serrara Fontana, la tensione corre sul filo per il contagio esploso all’interno della RSA pubblica “Villa Mercede”, già da anni in difficoltà a causa di un degrado amministrativo incancrenito da lavoratori costretti a scioperare, a causa di stipendi arretrati e licenziamenti.

Eppure avrebbe potuto rappresentare un fiore all’occhiello, nel settore dell’accoglienza degli anziani non autosufficienti e malati di Alzheimer, che finalmente sarebbero rimasti nella loro isola, ragiungibili dai loro familiari e serenamente accuditi, in un ambiente gradevole di una struttura moderna, circondata anche da una natura rigogliosa.

Affidata direttamente all’Unità Operativa dedicata, in seguito al distaccamento dal distretto 36, Villa Mercede ha finito per diventare invece l’ennesimo simbolo negativo della sanità campana.

In controtendenza rispetto ai dati della regione, c’è addirittura chi la sta definendo in queste ore, la “piccola Codogno della Campania”, con un maxi focolaio di 26 contagiati, tra degenti, operatori e persino un bimbo di tre anni, figlio di un’operatrice che lavora lì come inserviente.

Non si può fare a meno di interrogarsi con amarezza, sulla gestione della ASL NA2 Nord, la stessa recentemente all’opera con l’emergenza a La Schiana di Pozzuoli, ospedale dove sono stati riscontrati 35 casi positivi tra sanitari e pazienti, non molti giorni fa.

Increduli di fronte allo sfortunato decorso degli eventi sull’isola verde, che conta attualmente più di 80 contagiati, nei suoi 6 comuni, con un trend in costante salita, ci si chiede se non sia il caso che il Governatore De Luca, non attenzioni questo territorio, affinché si possa realizzare anche qui l’auspicata Fase 2, soprattutto in vista della stagione balneare, attorno alla quale si concentra l’intera economia dell’isola.