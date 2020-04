Ischia. L’isola completamente deserta al tempo del Coronavirus. Un silenzio irreale avvolge il borgo di Ischia Ponte, completamente deserto, e non vola una mosca neanche nella centralissima via Roma, dove si consuma solitamente un frenetico via-vai di persone. E’ l’isola d’Ischia ai tempi del Covid-19, raccontata in una clip di Antonello De Rosa: file ordinate all’esterno dei supermercati, quasi vuoti i pullman. La risposta diligente della popolazione, preoccupata dai 24 casi positivi, sembra stridere con l’esplosione della primavera, che qui coincideva con l’apertura della stagione turistica.