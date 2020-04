iorestounapersonacivile, mascherine e guanti in sacchetti ben chiusi conferiti nell’indifferenziata

Purtroppo sempre più numerose sono le segnalazioni di dispositivi di protezione smaltiti o in modo errato o incivilmente. Non vogliamo che tra qualche mese venga denunciata, come in passato, l’esistenza di isole galleggianti di guanti e mascherine nei nostri oceani, né rivedere le scene strazianti di tartarughe marine agonizzanti con lo stomaco pieno di guanti scambiati per le meduse di cui si nutrono. Dimostriamo di essere un popolo civile anche e soprattutto in questo momento drammatico. Quelle che seguono sono le disposizioni dell’ISS per il corretto smaltimento dei dispositivi di protezione.

L’ISS (Istituto Superiore Sanità) ha fornito dei consigli su come raccogliere e gettare i rifiuti domestici.

SE SEI POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

1. Non differenziare più i rifiuti di casa tua.

2. Utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata, se possibile a pedale.

3. Tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido, metallo e indifferenziata) vanno gettati nello stesso contenitore utilizzato per la raccolta indifferenziata.

4. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti, e i teli monouso vanno gettati nello stesso contenitore per la raccolta indifferenziata.

5. Indossando guanti monouso chiudi bene i sacchetti senza schiacciarli con le mani utilizzando dei lacci di chiusura o nastro adesivo.

6. Una volta chiusi i sacchetti, i guanti usati vanno gettati nei nuovi sacchetti preparati per la raccolta indifferenziata (due o tre sacchetti possibilmente resistenti, uno dentro l’altro). Subito dopo lavati le mani.

7. Fai smaltire i rifiuti ogni giorno come faresti con un sacchetto di indifferenziata.

8. Gli animali da compagnia non devono accedere nel locale in cui sono presenti i sacchetti di rifiuti.

SE NON SEI POSITIVO O IN QUARANTENA OBBLIGATORIA

1. Continua a fare la raccolta differenziata come hai fatto finora.

2. Usa fazzoletti di carta se sei raffreddato e buttali nella raccolta indifferenziata.

3. Se hai usato mascherine e guanti, gettali nella raccolta indifferenziata.

4. Per i rifiuti indifferenziati utilizza due o tre sacchetti possibilmente resistenti (uno dentro l’altro) all’interno del contenitore che usi abitualmente.

5. Chiudi bene il sacchetto.

6. Smaltisci i rifiuti come faresti con un sacchetto di indifferenziata

a cura di Luigi De Rosa