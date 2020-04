Massa Lubrense ( Napoli) Quest’oggi abbiamo intervistato Fabrizio Ruggiero col quale abbiamo parlato della sospensione del campionato di pallavolo e delle previsioni per il futuro. Ruggiero ci ha raccontato dell’emergenza coronavirus covid-19 per lo sport, l’incertezza, il problema degli allenamenti e dei giocatori stranieri da far tornare a casa e il futuro