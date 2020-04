Incoraggianti i dati odierni sull’andamento del Coronavirus in Italia, cala la curva di contagi e nuovi casi

I dati sull’andamento del Coronavirus diffusi oggi dalla ProtezioneCivile registrano ancora un calo delle cifre. Sono 1.363 i nuovi casi contro i 1.984 di ieri. I contagiati al lordo di guariti e deceduti sono 3.153 contro i 4.092 di ieri. Aumenta il numero dei deceduti che sono 566 a fronte dei 431 di ieri, ma non dimentichiamo che si tratta di persone nella maggior parte ricoverate da tempo in condizioni gravi. La curva in discesa del numero dei nuovi casi e di quello dei contagiati ci sprona a continuare a restare a casa, i risultati cominciano a vedersi. Non stanchiamoci e non molliamo proprio ora, continuiamo a combattere con l’unica arma che abbiamo, ovvero l’isolamento sociale.