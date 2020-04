Incendio disastroso a Chernobyl: le radiazioni aumentano drasticamente

Un incendio di vaste proporzioni ha interessato l’area di Chernobyl, l’impianto nucleare che nel 1986 diffuse una nube tossica su gran parte d’Europa. I roghi hanno aumentato le radiazioni nella zona che sono ora 16 volte superiori alla norma.

Più di cento vigili del fuoco sono stati impegnati per domare un incendio boschivo che è scoppiato intorno a Chernobyl, teatro del peggior incidente nucleare della storia. Schierati anche due aerei e un elicottero per spegnere le fiamme, che si sono estese per 20 ettari vicino alla centrale. Nella zona si è registrato un picco di radiazioni. Yegor Firsov, capo del servizio di ispezione ambientale ucraino ha informato che la radioattività, in questo momento, è di 16 volte superiore alla norma.