Incendio a Castellammare di Stabia nei pressi dell’Arco di San Catello

Castellammare di Stabia ( Napoli ) Un incendio è divampato nel centro antico nei sottotetti di un palazzo e sul posto diversi mezzi dei vigili del fuoco che hanno avuto ragione delle fiamme senza non poche difficoltà.

In un palazzo in via Sarnelli a pochi metri dall’Arco di San Catello, sono state viste sprigionare le fiamme ed una densa nuvola di fumo dalle finestre situate sul tetto.

Nel frattempo che sono stati allertati i vigili del fuoco, dei residenti hanno iniziato a gettare acqua sulle fiamme per evitare che si propagassero e coinvolgessero altri appartamenti.

Sul posto poi sono arrivate varie squadre dei baschi rossi sia dalla cittadina stabiese che quella torrese, che hanno avuto qualche difficoltà nel raggiungere i sottotetti, poi con l’ausilio di diverse autopompe, le fiamme sono state domate.

Non si sa la causa che ha generato le fiamme, saranno vigili del fuoco indagare sul rogo