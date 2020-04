Incendio in una casa a Positano. Il fumo è visibile da tutta la perla della Costiera amalfitana. Si pensa ad un possibile caso interno ad una abitazione. L’abitazione si trova a Fornillo in Via Pasitea. Sul posto sono visibili da lontano i carabinieri subito intervenuto. Dalle 19 è scattato l’allarme. Vi aggiorneremo con video e notizie.