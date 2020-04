Incendio in una casa a Positano. Il fumo è visibile da tutta la perla della Costiera amalfitana. Si pensa ad un possibile caso interno ad una abitazione. L’abitazione si trova a Fornillo in Via Pasitea. Sul posto sono visibili da lontano i carabinieri subito intervenuti. Dopo il fumo poco dopo le 19, si è subito lanciato l’allarme e sono intervenuti vicini e protezione civile per cercare di spegnere l’incendio. Le fiamme si sono viste fuori dalla casa , mentre il fumo è arrivato a vedersi fino in spiaggia e da Praiano verso Amalfi. Per fortuna non c’era nessuno in casa. Da un appartamento vicino sono uscite fuori precauzionalmente due donne. Poi sono arrivati i vigili del fuoco di Piano di Sorrento e di Maiori. Positanonews sul posto, aspettiamo gli accertamenti dei caschi rossi per capire di cosa si tratti.

Su Positanonews TV il canale video del giornale della Costiera amalfitana e Penisola sorrentina tutti i video dei vari momenti di questa giornata. Il paese già provato dal coronavirus Covid-19 che lo ha costretto a un fermo per la quarantena in cui si trova l’Italia, pur senza casi, è rimasto colpito da questo episodio. Tutti noi abbiamo pregato affinché non succedesse nulla.