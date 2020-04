Immobiliare ai tempi del Coronavirus “La casa è sempre l’investimento più sicuro, mercati incognita sempre più rischiosa”

Immobiliare ai tempi del Coronavirus Covid-19 . La situazione mondiale è molto confusa con il virus che si diffonde ovunque, la Pandemia non risparmia nessuno, ci vorranno probabilmente mesi per tornare alla normalità. Ma per chi deve investire la casa è sempre un bene rifugio? Sembra di si, se si va anche indietro nella storia, anche delle epidemie del passato o delle guerre, mentre i mercati hanno fatto bruciare capitali impressionanti, la casa è sempre rimasta come un bene rifugio sicuro. Anche Carlo Renzi della Codacons lo ha detto “Il mercato finanziario da poche garanzie, la casa per gli italiani rimane una sicurezza”. Se parliamo della Campania in zone come la Costiera Amalfitana e Penisola Sorrentina come stanno le cose? Col turismo in “sospeso” da Positano, Amalfi, Sorrento, Capri, che succederà? “Non bisogna farsi prendere dal panico e dalla paura, possono passare mesi, almeno finchè non si trova un vaccino, ma poi zone con grande vocazione turistica e commerciale come la nostra sono destinate a riprendersi. E’ preferibile sicuramente all’alea dei mercati – spiega Paola d’Esposito CEO della consolidata agenzia immobiliare Progetto Casa Immobiliare a Piano di Sorrento -. Nel breve periodo ci sarà una rimodulazione degli affitti, chi ha fatto investimenti in case si è probabilmente salvato da perdite gravi, e non solo , ora ci saranno molte agevolazioni per i mutui. Credo che sarà movimentato il mercato delle vendite, ma senza enormi sbalzi, saranno le contingenze personali a condizionare prezzi e condizioni, anche perchè il nostro territorio è e rimane quasi una storia a parte e godrà sicuramente di molti benefici, considerando la sua attrattiva mondiale, le riprese sono sempre state positive, basta aver la calma e la fiducia e adeguarsi ai tempi. Il nostro staff è al lavoro senza sosta in remoto, con le nuove tecnologie, quindi ci organizziamo anche con video e dirette sui social network , il lavoro dell’immobiliare, nell’interesse di tutte e due le parti, non si ferma mai. La casa rappresenta sempre il posto e l’investimento più sicuro di tutti i tempi e sfida oggi la battaglia del emergenza continuando a salvare la vita a tutti restando a casa!!! Ce la faremo”

