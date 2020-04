Piano di Sorrento. L’Arciconfraternita Santissima Annunziata ed il Giovedì Santo 2020: “Unisciti a noi”

Da oltre 400 anni gli incappucciati bianchi della Santissima Annunziata hanno raccontato la più grande storia d’amore che l’umanità abbia mai ascoltato: la storia di un Dio che ha dato il suo figlio prediletto per la salvezza di tutti noi. Quest’anno la processione non si farà… anzi, no, sarà solo diversa. Non vedremo coristi e incappucciati animare con la propria fede le nostre strade ma, in tanti, saranno nell’intimo della propria casa a pregare e cantare. Intere famiglie saranno in processione, intere famiglie saranno in cammino. Unisciti a noi, cammina con noi, prega con noi, piangi con noi lacrime di pentimento è Giovedì Santo.

Il Giovedì Santo che nessuno immaginava è arrivato! Ci siamo preparati a viverlo al meglio, mettendoci in cammino, nonostante tutto. Abbiamo pregato e sperato e ora con il cuore trepidante siamo pronti. Ancora poche ore e saremo travolti dalle emozioni di una processione inedita, vissuta in intimità e, forse, per questo più vera.

E allora attiviamoci subito! Scarica dal nostro sito www.annunziatapiano.org

– l’immagine del profilo da usare oggi sui tuoi social;

– il sussidio per pregare con noi questa sera;

– il biglietto ricordo di questo Giovedì Santo.

Predisponi:

– un catino con dell’acqua;

– una tovaglia;

– una candela;

– un pezzo di pane, meglio se fatto in casa;

– un cero sul davanzale.

Ci diamo appuntamento questa sera, alle ore 20.00, qui!

Passaparola!