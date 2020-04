Salerno . Holyday Bond per il Cilento. Dalla Costa d’ Amalfi Gagliano chiede soppressione tassa di soggiorno. C’è chi chiede di annullare tasse se non si licenzia Gli “Holyday Bond”, ossia i vouchers a prezzi scontati per i turisti proposti dal sindaco di Poliica-Acciaroli Stefano Pisani, da poter utilizzare fino al 2022, per il momento dividdono Anci e Federalberghi come soluzione per rilanciare il settore nel Salernitano. A sua volta, il l presidente Federalberghi Salerno, Giuseppe Gagliano, originario di Praiano in Costiera amalfitana – come scrive il quotidiano “Il Mattino” – rilancia una recente richiesta che Confcommercio ha rivolto ai Comuni della provincia e che porterebbe immediati benefici alle imprese del territorio. Si tratta della «sospensione immediata del pagamento dei tributi locali, a cui solo pochi Comuni hanno dato seguito, e di valutare «la soppressione dell’imposta di soggiorno».

Sulla questione tasse per le attività commerciali è intervenuta l’associazione Andare Avanti, che ha preparato un documento a firma di Gaetano Amatruda, degli avvocati Rosita Orlando e Fabio Mammone, dell’imprenditore Luca Lamberti, e del professionista Michele Romaniello. «È necessario, per le attività commerciali, eliminare la Tarsu 2020. Bisogna farlo – dicono dall’associazione – per tutte le attività commerciali ed in particolare per le attività balneari e tutte quelle che sono più turistiche. Per la tassa di occupazione di suolo pubblico – aggiungono – si scelga, invece, la totale cancellazione da maggio ad ottobre se le imprese dimostreranno di mantenere i livelli occupazionali».