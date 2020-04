GUIDE TURISTICHE CAMPANE BISTRATTATE

Il comparto turistico italiano é decisamente sottostimato se non bistrattato dalle autorità governative. Basti pensare che l’Italia a lungo paese più turistico al mondo e nel 2019 terzo paese più turistico al mondo non abbia un Ministero per il turismo.

Eppure il turismo occupa una rilevante fetta del PIL della nazione ed ancor più negli ultimi due lustri è risultato il settore in maggior estensione e sviluppo a livello nazionale. Le potenzialità di sviluppo e la ramificazione del settore sono enormi; pensiamo solo per un attimo a cosa sia divenuto il turismo enogastronomico, sentieristico ed ancor più quello archeologico, museale, dei centri storici e dei borghi impropriamente chiamati minori. Nella mia lunga eaperienza di guida e accompagnatore turistico ho sempre riscontrato una forte “ignoranza” (intesa come conoscenza approssimativa) da parte dei politici di tutti gli schieramenti politici e partitici. Ed è forse proprio questa la chiave di lettura della scarsa, se non assente, risposta delle autorità nazionali e regionali alle richieste di aiuto delle categorie tutte della filiera turistica nazionale ed in specialmodo di quella campana, caratterizzata da aree a netta prevalenza turistica come la costa sorrentina, la costa amalfitana, le isole di Capri ed Ischia, le aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Paestum o il centro storico di Napoli ed il palazzo reale di Caserta. In specialmodo le due costiere e le isole dovrebbero essere dichiarate ZPT (zone a prevalenza turistica) come sovente richiesto dall’infaticabile Sergio Fedele, presidente della ATEX in questo tragico periodo di Coronavirus. I politici, e specialmente gli assessori incaricati non hanno quasi mai avuto le idee chiare su cosa fosse il turismo in generale ed in particolare in Campania. La nostra regione ha avuto un incredibile incremento di arrivi e presenze forse in relazione all’enorme sviluppo del web e dei social in questi ultimi due lustri. Insieme ad una rinata immagine di Napoli e ad una arguta e positiva rete di collegamento alla vicina Matera capitale europea della cultura, l’immagqine della Campania é penetrata nell’immaginario collettivo di turisti di svariate nazionalità. Oltre agli aficionados britannici, francesi e tedeschi i mercati extraeuropei hanno prodotto un vero e proprio boom del turismo escursionistico con notevoli incrementi di turisti statunitensi, brasiliani, canadesi, australiani, cinesi, russi, coreani, turchi, etc. . Negli ultimi anni il numero delle guide e degli accompagnatori è notevolmente aumentato proprio in relazione al sempre crescente numero di turisti ed alla richiesta di escursioni guidate. Per ragioni tecniche e logistiche abbiamo già spiegato che il turismo sarà, purtroppo, l’ultimo settore a rimettersi alla “via” e per essere chiari e franchi la stagione turistica in corso é già terminata… o meglio non é proprio iniziata. Quindi gli aiuti al comparto turistico da parte del governo centrale e da parte delle autorità regionali devono e dovranno essere più consistenti non solo dal punto di vista meramente economico ma anche dal punto di vista burocratico, tecnico, fiscale e logistico. Guide ed accompagnatori sono figure parzialmente ibride da inquadrare fiscalmente. Potremmo ridurre empiricamente a 5 tipologie di soggetti fiscali le due suddette categorie:

1- titolari di parita IVA;

2- soci-dipendenti di cooperative turistiche

3- titolari o co-titolari di piccole società

4- soci di cooperative sociali a part time

5- soggetti prestatori occasionali (che fatturano meno si 5.000 € annui).

Proprio questa “elasticità” fiscale potrebbe generare confusione tra le autorità competenti nell’elargizione degli aiuti economici in questo drammatico periodo.

Quindi é a breve un progetto di presentazione da parte delle guide turistiche di un aiuto che includa tutti coloro che hanno operato nel settore delle guide e degli accompagnatori turistici in maniera equanime in relazione all’apporto professionale e fiscale addotto da ogni singolo.

Mentre dal punto di vista meramente tecnico e logistico per limitare un pò i danni si dovrà puntare sul turismo interno o meglio ancora sul turismo di prossimità. Sarebbe opportuno creare dei gemellaggi tra diverse località campane cosi da guidare turisti dal Sannio , dall’Irpinia, dal Cilento, da Napoli città nelle località costiere e viceversa, ovviamente scaglionati a piccoli gruppi mantenendo le distanze e le misure di sicurezza. Così facendo la stagione potrebbe essere protratta sino a Dicembre ed impegnare quindi l’intero autunno al fine di preparare una ripresa a tutti gli effetti a Marzo 2021

EUGENIO LORENZANO