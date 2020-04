Guide ed accompagnatori turistici presentano le loro richieste ufficiali

Il sindacato SALPI-Fenalt ha presentato le proprie considerazioni, osservazioni e proposte per quanto riguarda la drammatica e delicata situazione del settore turistico nelle aree a prevalenza turistica della Campania ed in particolar modo della condizione di totale disagio ed inoperosità forzata delle guide turistiche e degli accompagnatori. Di rilievo in queste interessanti proposte, oltre le richieste di aiuti economici, la disponibilità da parte di guide ed accompagnatori a collaborare con musei, chiese, e quant’altro nel settore dei beni culturali. Potrebbe essere una dinamica proposta per smuovere questa situazione di stallo totale nel settore escursionistico della regione.

Oggetto: Verso la fase 2 – Proposte per la ripresa.

La scrivente O.S., da sempre in prima linea per la tutela delle GUIDE e degli ACCOMPAGNATORI TURISTICI operanti nella Regione Campania, con la presente ritiene di estrema importanza convogliare e sintetizzare le istanze di questa categoria che oggi più che mai necessita di un intervento mirato di sostegno al reddito. Irrinunciabile considerare e sottolineare che l’attività svolta dalle GUIDE e dagli ACCOMPAGNATORI Turistici è uno dei cardini della promozione culturale e del turismo territoriale, per la propria esperienza e professionalità, per la profonda conoscenza del tessuto territoriale che sono in grado di divulgare al mondo intero, per la sicurezza dei turisti loro affidati che sono in grado di garantire con occhio sempre vigile,consapevoli che qualunque danno al turista diviene un’insanabile pubblicità negativa che dispiega a caduta i propri effetti dirompenti su tutto il settore turistico regionale e nazionale. Purtroppo l’attuale situazione sanitaria globale ha messo in ginocchio l’intero comparto, addirittura riverberando con largo anticipo rispetto ad altri settori produttivi, a causa della pioggia di disdette pervenute in periodo di bassa stagione, estendendo ed intensificando il periodo di criticità.

Infatti, seguendo le previsioni degli esperti di settore, la situazione di grave criticità potrà essere considerata superata non prima di marzo 2021 e di conseguenza, fino a quel periodo, ci sarà un vero e proprio Lockdown di fatto. Nel settore turistico, come noto, tutto ciò che si perde in termini di lavoro e prestazioni, a differenza di altri comparti produttivi, non è recuperabile; in quest’ottica l’aiuto previsto dalla Regione Campania, seppur piccolo, rappresenta una boccata d’ossigeno. Valutando e ringraziando gli sforzi fin d’ora compiuti e considerando la tempistica estremamente ristretta, è comunque doveroso da parte nostra evidenziare che la misura di sostegno al reddito così come previsto dal Decreto Dirigenziale n. 54 del 15/04/2020 oltre ad essere insufficiente, provoca di fatto una disparità di trattamento, in quanto non viene considerato il comparto nella sua unitarietà, ma concede secondo l’inquadramento l’accesso ai benefici più o meno cospicui. A tale proposito ed alla luce di quanto sopra esposto auspichiamo l’istituzione di un fondo per mezzo del quale sia le Guide Turistiche che gli Accompagnatori Turistici in grado di dimostrare la perdita ed il calo significativo del proprio lavoro nei mesi di marzo e aprile 2020 in comparazione allo stesso periodo dell’anno precedente possano fruire dei benefici economici, soprattutto cautelati per l’attività effettivamente svolta e non per le modalità di inquadramento fiscale, tale da considerare l’intervento a sostegno mirato ed efficace e soprattutto non discriminatorio.

Essendo a conoscenza delle proposte formulate, da altre OO.SS. e da alcune associazioni di categoria, riteniamo corretto appoggiarle, pur considerando necessarie le azioni mirate al sostegno del reddito come già previsto dal DPCM “Salva Italia” :

– Sospensione degli addebiti per mutui e prestiti

– Sospensione dei versamenti fiscali e contributivi

E’ nostra ferma intenzione esprimere che le misure necessarie ad un comparto così duramente colpito, non può limitarsi ad una previsione temporale così esigua ma necessita di un intervento concorrente e massiccio che sia utile al mantenimento dei livelli occupazionali del comparto che nella nostra regione ha sempre significato una fetta importante di settore turistico.

Altresì degno di nota è la posizione delle Guide e degli Accompagnatori aderenti alla scrivente, che non accettando il mero assistenzialismo, che per natura intellettuale sentirebbero come onta alla propria dignità di professionisti, sin da subito si rendono disponibili nel periodo di inattività a prestare la propria opera, contraddistinta da un alto profilo professionale e di competenze composite, nel periodo limitato dell’emergenza, in attività di promozione turistica, attività culturali ed utilità sociale, consapevoli di essere parte del tessuto sociale e produttivo del nostro territorio e quindi avvertendo la necessità di essere figure attive nella ripresa dell’economia reale. Alla luce di quanto sopra esposto, restiamo a Vs. completa disposizione per discutere nel merito della suindicata proposta ed al contempo chiediamo formalmente la possibilità di partecipare agli incontri nei modi e nei tempi che gli spett.li in indirizzo intendono predisporre.

