Guide e accompagnatori turistici: una categoria fondamentale in un Paese turistico come l’Italia

Guide e accompagnatori turistici : una categoria bistrattata e purtuttavia fondamentale in un Paese

turistico come l’Italia.

Quest’anno l’emergenza Covid 19 ha messo in ginocchio il mondo intero, un mondo che viaggiava, si spostava da un continente all’altro, un mondo fatto di persone appassionate di viaggi, di cultura, di nuove conoscenze, un mondo su cui noi guide e accompagnatori turistici abbiamo da sempre basato il nostro lavoro, la nostra missione, quella di trasmettere ai nostri turisti l’amore per la nostra bella patria, l’amore per la bellezza, e l’abbiamo fatto sempre con tanta passione e dedizione fino a pochi mesi fa. Solitamente il lavoro di guida turistica è nella maggior parte dei casi stagionale, il che significa guadagnare in estate per vivere poi tutto l’inverno mettendo soldi da parte. Noi siamo liberi professionisti, autonomi, non percepiamo disoccupazione, paghiamo le tasse regolarmente senza percepire nessuna agevolazione fiscale e il Coronavirus ci ha messo in ginocchio completamente, noi che venivamo già da un inverno misero e proprio nel momento in cui eravamo pronti ad affrontare una nuova stagione lavorativa fatta di gite scolastiche, gruppi di tutte le età e provenienze, questo flagello inaspettato è piombato addosso al mondo intero per cui ci siamo ritrovati da un momento all’altro con cancellazioni, chiusure di monumenti e infine stop

totale dell’attività lavorativa. Il punto è che qui non si tratta di svolgere il lavoro da casa a computer cioè lo smart working ma di lavorare sul posto, esposti agli agenti atmosferici sotto la pioggia o a 35/40 ° sotto il sole cocente per guadagnare il pane quotidiano per le nostre famiglie. Ora quel pane non solo ci è negato e non sappiamo fino a quando poiché questa pandemia è mondiale ed ha immobilizzato e bloccato il mondo intero , ma il problema fondamentale è che noi ci sentiamo abbandonati dallo Stato, non abbiamo ancora ricevuto nessun sostegno economico di nessun genere, ma addirittura continuiamo a pagare contributi, tasse, bollette, molti di noi hanno mutui sulle spalle, famiglie da sfamare e affitti e siamo senza risorse di nessun genere. Noi chiediamo allo Stato di darci la nostra dignità, siamo professionisti ma anche dei piccoli imprenditori di noi stessi che chiedono un sostegno dignitoso commisurato alle necessità del momento, e onestamente 600/800 euro non ci sembra né una cifra adeguata né dignitosa per il lavoro da noi svolto sempre con estrema professionalità e abnegazione. Noi chiediamo un reddito di emergenza che sia a lungo termine in quanto siamo stati tra i primi a dover smettere di lavorare ma purtroppo saremo anche gli ultimi a ripartire proprio per il tipo di lavoro che ci vede costantemente a contatto con turisti da tutto il mondo, non abbiamo nessuna protezione e abbiamo famiglie da proteggere a tutti i costi. Noi vogliamo sì ricominciare a lavorare appena sarà possibile ma con gli strumenti più adatti e con le precauzioni del caso, ma fino a quando questa situazione di emergenza persisterà noi siamo completamente in ginocchio, se non ci verrà riconosciuto un reddito decoroso finché durerà la pandemia. Nello specifico ciò che noi guide e accompagnatori chiediamo è: estensione del bonus regionale fino a marzo 2021; predisposizione di un bonus integrativo anche per i cassaintegrati in deroga e per coloro che al momento stanno usufruendo della naspi; estensione della naspi fino a 2 anni anche per chi ha meno di 50 anni; bonus per le guide che utilizzano la prestazione occasionale; bonus per le guide che o hanno dovuto chiudere la P.Iva per iscriversi in cooperativa o viceversa per guide che hanno lasciato la cooperativa per aprire la P.Iva; bonus addizionale per chi ha figli a carico, affitti da pagare, rette scolastiche o universitarie, mutui; ulteriore bonus per coloro che hanno familiare 104; niente Isee con tetto a 35000 euro , né requisito minimo di fatturato di 35000 euro in quanto da ottobre i guadagni risultano inesistenti. Queste sono le nostre richieste dignitose in tempo di pandemia per poter fronteggiare questa crisi globale senza uccidere una categoria che è veramente il fiore all’occhiello del nostro Paese e rappresenta una ricchezza inestimabile per tutti.

Articolo scritto da Barbara Gioia, guida autorizzata n.745 della Regione Campania.