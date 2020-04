Gruppo di amici sorrentini all’estero invia auguri pasquali

Sono tanti i messaggi augurali giunti in redazione, con testi, musica, foto, disegni e video. Tra questi ci piace condividere con i lettori di Positanonews, questo video fatto dai ragazzi figli della Penisola che vivono e lavorano fuori, in Italia o Europa o America. Non ci sono lacrime, non c’è la nostalgia ne la malinconia, ma l’amore giovane, quello fresco e sincero dai chi ha la forza e vuole, fortemente vuole. Noi da qui, redazione, amici e parenti, rispondiamo allargando le braccia, nascondendo un groppo alla gola e stringendoli fortemente al petto.