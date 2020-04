I grandi hotel della Costiera Amalfitana uniti contro il Coronavirus: dal San Pietro al Santa Caterina, ecco i voucher!

Una fantastica iniziativa che vede protagonisti i grandi hotel della Costiera Amalfitana. L’Hotel San Pietro di Positano, così come l’Hotel Santa Caterina di Amalfi, Le Sirenuse di Positano e Palazzo Avino di Ravello si sono attivati con una splendida iniziativa contro il Covid-19.

Sono stati ideati 40 voucher con l’obbiettivo di raccogliere fondi destinati a sostenere l’attività del Prof. Paolo Antonio Ascierto della Fondazione G. Pascale di Napoli, incentrata, come ormai noto, sulla sperimentazione in ambito dell’emergenza Covid-19.

Ogni struttura alberghiera renderà disponibili dieci buoni e-voucher del valore di 5,000 € in ospitalità e servizi. Oltre ai soggiorni e agli extra offerti dai quattro alberghi partecipanti, ognuno dei 40 e-buoni (rimborsabili entro 24 mesi) comprenderà anche una cena ospitata dal ristorante Michelin, Don Alfonso 1890.

Per partecipare alla raccolta fondi basterà contattare uno dei quattro hotel coinvolti e comprovata la disponibilità dell’e-voucher, effettuare un bonifico di 5.000 euro sull’iban IT36 G030 6909 6061 0000 0067 055 intestato a Fondazione Melanoma Onlus con causale prenotato.

Come detto, quindi, i soldi raccolti aiuteranno nella lotta in corso contro la pandemia Coronavirus.

“Come per tanti altri luoghi in tutto il mondo, il settore dell’ospitalità qui sulle coste Amalfi e Sorrento sta affrontando momenti difficili. Ma in questo momento, il vostro sostegno a chi lavora instancabilmente per salvare vite è il dono più prezioso che tu possa regalarci, all’Italia e all’umanità”.