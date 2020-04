I dieci giorni che hanno cambiato le sorti del globo. Evento di Verita’ e Liberta’ da Parte del Cardinale Bo.

È forse l’approssimarsi della Pasqua, ad aver indotto, il Cardinale Charles Bo, Arcivescovo in Cina (Yangon), a fare qualche giorno fa, un’importante dichiarazione ufficiale sul sito della propria diocesi: l’accusa della propagazione della pandemia globale, al regime politico del suo paese.

“Il regime del Partito comunista cinese è il primo responsabile” della pandemia che il mondo sta subendo, e che sta provocando “danni in tutto il mondo”, ed è proprio “il popolo cinese, prima vittima” del virus ed anche la “prima vittima di questo regime repressivo”.

Il cardinale sottolinea che le autorità, avrebbero gravemente censurato medici, giornalisti ed intellettuali che già dal mese di dicembre avevano dato l’allarme nel paese, e come solo un mese dopo, costretti dagli eventi, finalmente ammettevano l’esistenza del problema, dovendo per forza isolare Wuhan e l’Hubei.

Trascorrono dieci giorni a Wuhan, fra la strana morte di un sessantenne e l’ammissione dell’epidemiologo cinese Zhong Nanshan, in tv del nuovo virus. Giorni fatali per il mondo intero che ha poi assistito inconsapevole, al trasferimento di più di 5milioni di persone verso la capitale, portando così ovunque il contagio della malattia sconosciuta.

È per questo che secondo il Cardinale Bo, sarebbero dovute le “scuse ed il pagamento dei danni per le distruzioni causate”.

È molto dura anche la critica al regime cinese per la “criminale negligenza e repressione”, che in Cina opprime la libertà religiosa, che distrugge chiese e costringe credenti in campi di lavoro forzato, permette espianti di organi e sopprime libertà di intellettuali e dissidenti.