A TUTTO CAMPO

Il ds del Napoli Cristiano Giuntoli è intervenuto ai microfoni di Sky Sport 24. Il dirigente degli azzurri a proposito di come cambierà il mercato dopo l’emergenza Coronavirus:

“Un brutto colpo per l’economia mondiale. Avremo un contraccolpo di un’entità che non possiamo sapere. Secondo noi la rifondazione l’abbiamo già fatto quest’anno. Abbiamo cambiato in difesa, a centrocampo. È un cambiamento già in atto che continuerà”. A proposito delle nuove date di mercato, Giuntoli risponde: “Il mercato aperto tutto il tempo sarebbe necessario, ma andrebbe contro l’etica del campionato. Si va incontro a inconvenienti spiacevoli. Tutto aperto non credo sia giusto”.

“Il futuro di Gattuso? I presupposti per continuare insieme ci sono”

Il Napoli deve definire tante questioni, su tutte la conferma di Gattuso.

“Con l’emergenza Coronavirus, ovviamente, non possiamo incontrarci, lo stesso discorso vale anche per i rinnovi dei contratti. Ma siamo soddisfatti del nostro allenatore, lui si trova bene, quindi i presupposti per continuare insieme ci sono, poi vedremo. Milik? Stiamo parlando con i suoi procuratori per un nuovo contratto, a noi piacerebbe tenerlo. Sicuramente Arek avrà tante richieste, è un attaccante forte”.