GIULIETTO CHIESA. UN UOMO COERENTE

Ci ha lasciato il giornalista italiano più preparato in temi sovietici e russi. Giulietto Chiesa quasi 80enne (n. 1940 ad Acqui Terme ) piemontese doc, volto noto della tv e dei giornali italiani e russi è spirato ieri. Una vita divisa tra l’attivismo politico ed il giornalismo, con coerenza sempre dalla stessa parte della barricata seppure con posizioni indipendenti. Non crediamo alla favola dell’aplomb del giornalismo british e quindi seppure di parte gli scritti di Giulietto erano sempre acuti, precisi e scrupolosi. La sua dote principale é stata l’onestà intellettuale e la grande coerenza di pensiero ed azione; doti difficili da mantenere in un mondo come quello del giornalismo, dove pennivendoli e vocivendoli erano e sono all’ordine del giorno. Fu consigliere provinciale per il PCI ed iniziò come redattore all’Unità nel 1979 e fu poi inviato a Mosca nel 1980 per i giochi olimpici e lì rimase come corrispondente per il suo giornale e dopo x La Stampa, Il Manifesto e Limes. Fu un amore a prima vista quello di Giulietto con l’Unione Sovietica, tanto che vi si trasferì anche la sua inseparabile compagna e collega Fiammetta Cucurnia. Apprese a Mosca la lingua russa tanto da scrivere sulle autorevolissime riviste Literaturnaja Gazeta e Itogi. Fu uno dei massimi esperti della dissoluzione dell’URSS e scrisse bei libri come L’URSS che cambia che gli valse una sincera e fraterna amicizia con Gorbaciov. Fu tra i più attivi intellettuali durante il famoso G8 di Genova. Divenne anche europarlamentare per una legislatura. Si appassionò ed appassionò molti telespettatori nelle sue apparizioni al Costanzo show ed in altre trasmissioni popolari televisive. Nacque in lui una seconda grande passione: l’Afghanistan e la condivise con il vignettista Vauro Senesi col quale scrisse due interessanti libri : La guerra infinita e Afghanistan anno zero. Vauro lo ricorda commosso in lacrime davanti al corpo martoriato da una bomba di un bimbo afgano. Interessantissimo il suo libro ZERO INCHIESTA SULL’11 SETTEMBRE e sibito dopo apre un blog sul Fatto Quotidiano che ha condotto fino a poco tempo fa. Nei ricordi e nelle biografie più in voga sul WEB manca forse l’episodio più eclatante della sua lunga carriera:

l’arresto in Estonia nel 2014. Il povero Giulietto fu fermato dagli agenti estoni sotto l’albergo a Tallin e fermato per 48 ore e dichiarato persona non gradita e poi espulso dal paese. Quale la colpa dell’ottimo giornalista se non la coerenza nel denunciare, spiattellandolo in faccia a tutti , le malefatte vergognose e criminali attuate dai governi tribaltici (Estonia, Lettonia e Lituania) contro le rispettive minoranze russofone. L’unica risposta del poco democratico (per utilizzare un eufemismo) governo estone fu il suo arresto e la sua espulsione. La coerenza fa onore a questo giornaliata ed alla sua memoria. Chapeau Giulietto! Spero di poter conoscere tanti altri uomini coerenti come te.

EUGENIO LORENZANO