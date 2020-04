Gigione Maresca intervista Gino Sorbillo per Positanonews: “De Luca ha accolto nostro appello. Costiera mi ha arricchito” – VIDEO

E’ diventato un po’ il simbolo della crisi del settore e abbiamo deciso di ascoltarlo. Stiamo parlando di Gino Sorbillo, tra i più importanti pizzaioli di Napoli e quindi del Mondo, il quale ha sottolineato qualche giorno fa la crisi del suo settore. Crisi che, stando a quanto da lui stesso dichiarato, lo porterà a chiudere ben quattro locali, due di questi nella sua amata Napoli. Tema centrale del dibattito che si è inasprito in questi giorni è stata la possibilità di aprire, in Campania, almeno per quanto riguarda l’asporto.

Ecco perché ci siamo affidati al nostro Gigione Maresca, il quale ha intervistato per Positanonews il noto pizzaiolo.

“Come tante persone sanno, specialmente quelle dotate di una certa sensibilità, la pizza appartiene alla nostra vita, alle nostre tradizioni e ricordi – ha dichiarato Sorbillo – Chi non ha ricordi legati alla pizza? La pizza fa parte della nostra cultura, delle nostre origini. Nel corso degli anni ci siamo specializzati in quella che è da poco stata riconosciuta come arte dell’umanità e ciò non è stato facile, ci sono voluti anni di battaglie.

Abbiamo una grande responsabilità, anche sociale: indirizziamo tanti giovani che cerchiamo di togliere dalla strada. Napoli può essere piena di trappole, ma con l’arte della pizza e della panificazione si può arrivare lontano, girare il Mondo. Io stesso arrivo dalla strada, ma ho cercato sempre di guardare al bello di Napoli con occhi nuovi.

Sono molto legato alla Costiera, lì ho sempre ritrovato me stesso, mi sono sempre ricaricato grazie a lei. I profumi, gli scenari della Costiera, mi hanno arricchito.

De Luca? In effetti il governatore ha usato inizialmente il pugno duro, ma adesso ha accolto il nostro appello. La nostra categoria, e tante altre, è in ginocchio. Chiedevamo umilmente di poterci riattivare con i nostri forni”.

Questa l’intervista completa: