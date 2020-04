Gigi Hadid aspetta un figlio da Zayn Malik ex One direction . Una notizia rosa in questo periodo di coronavirus Covid-19 ci sta bene ogni tanto . Gigi Hadid aspetta un bambino: secondo il sito di gossip americano Tmz, una delle top model più pagate al mondo sta per diventare mamma. Il papà è il cantante Zayn Malik, 27 anni, con il quale Gigi ha appena festeggiato il 25esimo compleanno, «il più dolce». Fonti vicine alla famiglia Hadid hanno dichiarato la nascita è prevista a settembre. «Gigi è incinta da 20 settimane – scrive il tabloid – Non è chiaro se sappiano già il sesso del bambino, ma entrambe le famiglie sono entusiaste». Sicuramente la tempistica è pefetta per gli impegni nella moda di Gigi: ha sfilato a gennaio per Chanel a Parigi, ora con lo stop delle sfilate causa pandemia mette a frutto i mesi di stop per essere pronta a ripartire con il calendario in autunno.

La storia d’amore di Gigi Hadid e Zayn Malik, all’epoca cantante degli One Direction, è iniziata nel 2015 e ha visto diverse rotture e ritorni di fiamma. A marzo 2018 i due avevano infatti annunciato sui social la separazione. Un fulmine a ciel sereno per lui, che non aveva mai negato di continuare a provare qualcosa per Gigi. Poi a gennaio la reunion: i due avevano festeggiato il ventisettesimo compleanno di lui, in un ristorante di New York, con la sorella di Gigi, Bella, e Dua Lipa, fidanzata del fratello di Zayn . Beh non ci resta che augurare ai due le migliori cose possibili in un mondo migliore di oggi