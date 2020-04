“Giallo” delle mascherine non recapitate: la consegna entro i primi di maggio, la precisazione

„Sono arrivati 50.000 kit di mascherine, intanto, a Salerno, da mettere in buca senza citofonare o avvisare gli utenti e da consegnare entro il 30 aprile, coprendo il territorio cittadino. Dunque, chi non l’ha ancora ricevuta, potrà averla nei prossimi giorni. La confusione generata dalla parziale distribuzione già effettuata è sorta, probabilmente, a seguito di un equivoco: le due date del 23 e 24 aprile, comunicate dalla Regione in merito alla distribuzione a Napoli e Salerno, si riferiscono, dunque, non alla consegna ai destinatari delle mascherine, ma alla consegna, da parte della Regione, agli uffici di Poste Italiane che, gratuitamente, stanno provvedendo a recapitare i dispositivi nelle cassette postali a Salerno città entro fine mese e Agli altri campani entro il 2 maggio. Il “giallo”, dunque, è stato risolto.“