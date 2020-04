Gerry Scotti è un amatissimo conduttore televisivo italiano, re dei quiz show di Canale 5. Il suo ‘Chi Vuole Essere Milionario’ è un enorme successo da 20 anni, ma anche ‘The wall’, andato in onda per due edizioni, è stato molto apprezzato dal pubblico. Non solo però, perché Gerry è anche grande protagonista di Striscia la Notizia, che conduce in questo periodo accanto a Michelle Hunziker, e di Tu Si Que Vales, di cui è giudice accanto a Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Teo Mammuccari. Nonostante sia famosissimo e molto amato dal pubblico, Gerry è particolarmente riservato sulla sua vita privata. Di lui sappiamo che ha un figlio di nome Edoardo e che è stato sposato dal 1991 al 2002 con Patrizia Grosso. Oggi il conduttore ha una compagna, Gabriella Perino, con cui sta da 16 anni: proviamo a scoprire qualcosa in più su di lei e sul modo in cui i due si sono conosciuti.

Gerry Scotti, chi è la compagna Gabriella Perino: età, vita privata, lavoro e come si sono conosciuti

Gerry Scotti e Gabriella Perino sono particolarmente riservati sulla loro vita privata, perciò non è facile avere notizie su di loro. Il conduttore ha un profilo Instagram che aggiorna molto poco, perlopiù con notizie di lavoro, mentre la sua compagna non utilizza i social. Quello che sappiamo, però, è che Gabriella lavora come architetto e che è del 1965, per cui ha 54 anni. I due sono insieme ufficialmente dal 2004 e nel 2011 hanno cominciato una convivenza in un loft di Milano, dove vivono ancora oggi. Anche Gabriella ha un matrimonio alle spalle, dal quale ha avuto due figli, un maschio e una femmina, Beatrice, coetanea del figlio di Scotti. Proprio tramite i loro figli Gabriella e Gerry hanno cominciato a frequentarsi. Come raccontato dal conduttore in un’intervista al settimanale ‘Chi’, lui e Gabriella si conoscevano fin da ragazzi, poi si sono rincontrati quando i loro due figli frequentavano la stessa scuola, ed essendo entrambi separati, si sono avvicinati. Una storia molto bella, che dura ancora oggi dopo quasi 20 anni.

Gerry Scotti e la sua compagna Gabriella Perino insieme a un evento (Fonte foto: Getty Images)

L’amore tra Gerry e Gabriella procede a gonfie vele, ma a quanto pare nei loro piani non c’è il matrimonio. In un’intervista a ‘Oggi’, Scotti ha infatti dichiarato che le nozze non sono nei loro pensieri e che per ora stanno bene così.