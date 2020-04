Genova. Il Ponte Morandi ultimato un anno e otto mesi dopo la tragedia

È ormai sera quando l’impalcato del nuovo viadotto Polcevera, sollevato a partire dalle 14 di ieri, torna a congiungere levante e ponente ligure. Sono passati quasi due anni dalla strage del ponte Morandi del 14 agosto 2018.

Il commissario straordinario per la ricostruzione e sindaco Marco Bucci aveva promesso ai genovesi che avrebbero rivisto il ponte entro Natale, ma quattro mesi di ritardo, considerati gli eventi intercorsi, non hanno lasciato spazio a critiche sulla tempistica, in attesa dell’inaugurazione vera e propria del viadotto, prevista tra fine giugno e luglio, quando saranno percorribili dagli automobilisti i 1.067 metri di acciaio sorretti dai 18 piloni a 40 metri di altezza.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte e la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli visiteranno il cantiere per partecipare alla cerimonia del varo, quando suoneranno le sirene del cantiere e, contemporaneamente, quelle delle navi in porto, sotto una gigante bandiera di Genova fatta calare dal piano strada del nuovo viadotto.