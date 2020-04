A Genova i medici e gli infermieri ballano una zumba antistress.

La musica ed il ballo, si sa, sono da sempre degli antistress naturali perché capaci di far scaricare energie negative e tensioni. Ebbene, una decina di medici, infermieri ed operatori sanitari del pronto soccorso del Policlinico San Martino di Genova, che in questi giorni hanno vissuto in reparto ore ed ore per assistere i malati di Covid19, hanno deciso di festeggiare la fine del turno, improvvisando una zumba sulle note di “Quedate en casa”. “Non è una mancanza di rispetto verso qualcuno ma è semplicemente un modo per liberarci dalla tensione”, hanno affermato.