Gattini salvati a Positano dai Vigili del Fuoco . Hanno già trovato famiglia

Positano, Costiera amalfitana. In questi giorni di quarantena per il Coronavirus Covid-19 ci sono piccoli grandi gesti eroici, come questo di rispetto per i nostri amici animali. Quattro gattini salvati oggi dai Vigili del Fuoco a Liparlati , dopo la segnalazione di una donna che ha allertato i volontari dell’ENPA . Era una cucciolata che sarebbe morta senza l’intervento dei vigili del fuoco di Maiori e all’attivismo dell’ENPA. ” Si trovavano in un dirupo – ci spiega Benedetto Amato – E’ stato necessario l’intervento dei pompieri allertati dal responsabile Enpa costa d’ Amalfi …Per fortuna tutto è finito bene. Sono gattini di quasi 2 mesi …presi in cura dagli stessi volontari che in serata hanno trovato anche sistemazione in una famiglia tutti insieme”