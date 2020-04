Furore. Un positivo al coronavirus Covid-19, sono 13 i casi in Costiera amalfitana escludendo Vietri

Furore ( Salerno ) . Un positivo al coronavirus Covid-19, sono 13 i casi in Costiera amalfitana escludendo Vietri sul mare . L’uomo è stato sottoposto a tampone dal distretto 63 dell’ASL a tampone domiciliare . La positività è stata rilevata dall’Ospedale “Ruggi” di Salerno.

Originario della provincia di Napoli si trovava nella sua casa a Furore da solo in auto quarantena. L’amministrazione Milo esclude altri contagi , l ‘ASL ha già ricostruito la rete dei contagi, sono tre le persone sottoposte a tampone .

Esclusa Vietri sul mare, che con Cava de’ Tirreni si trova ad affrontare un momento di emergenza affrontato bene dai sindaci , con 13 contagiati , con un deceduto , scesi a 10 dopo le guarigioni . In Costiera Amalfitana sono stati individuati altri 13 positivi, sei contagiati a Tramonti , poi uno per paese a Cetara, Maiori, Amalfi, Ravello, Conca dei Marini, Furore e Praiano .

Di questi contagiati diversi sono guariti o, purtroppo, deceduti, oppure sono ancora fuori dal proprio paese di residenza in cura fuori provincia a Napoli in attesa di ritornare quando sono guariti ( come il caso di Conca dei Marini ) . Anche nel resto della Divina molti sono stati contagiati all’esterno del territorio a Maiori il sanitario, a Praiano un ragazzo proveniente dagli USA, e così pure a Cetara una sanitaria, tutti stanno bene per fortuna e non ci resta che augurarci per tutti buona guarigione.

Ecco l’avviso sul profilo Facebook del comune di Furore:

Ci è stato da poco comunicato dall’ASL che a seguito di test effettuati presso l’ospedale di Salerno è risultato positivo un cittadino di Furore.

Stiamo ricostruendo unitamente alle forze dell’ordine la rete dei contatti della persona contagiata e stiamo adottando tutte le misure di cautela del caso.

La persona contagiata e i familiari conviventi sono stati sottoposti a sorveglianza attiva.

Abbiamo colloquiato telefonicamente con la persona che è risultata positiva la quale ci ha assicurato di essere chiusa in casa ed asintomatico.

Vi invito nuovamente a restare a casa e ad osservare scrupolosamente tutte le regole dettate in materia.

La situazione è sotto controllo e pertanto invito tutti a stare tranquilli.