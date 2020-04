Furore, tragica sorte per due muli: schiantati al suolo dalla parete rocciosa

Tragica sorte per due muli nel territorio comunale di Furore. Gli animali da soma sono stati trovati in serata, ormai morti, sulla sede stradale della SS 163, uno dei quali con il ventre squarciato. Una scena tremenda che sembra essere l’epilogo di una fuga, purtroppo finita male.

Entrambi i muli erano infatti nel recinto di una struttura turistica del luogo e si presume che siano sfuggiti al controllo dei proprietari: per questi poveri animali il costone roccioso che corre lungo l’Amalfitana, si è trasformato in un dirupo e sono schiantati al suolo.

La presenza dei corpi esanimi dei muletti in strada, ha arrestato il traffico immediatamente dopo questa terribile scoperta, bloccando la viabilità in entrambe le direzioni. Una situazione incresciosa, che ci lascia perplessi perché può essere imputabile anche all’attuale paralisi di tutte le attività economiche, sia turistiche che agricole, per questa emergenza.