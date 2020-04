Napoli ( Campania ) Fujenti Madonna dell’Arco, in 30 arrivano di notte scalzi: multati per le disposizioni contro il coronavirus Covid-19

Circa 30 “fujenti” (devoti alla Vergine dell’Arco) hanno sfidato l’ordinanza del Governatore della Campania Vincenzo De Luca per partecipare alla tradizionale processione della Madonna dell’Arco, a Sant’Anastasia. Questa notte – come riportato dal Fatto Vesuviano – si sono recati a piedi nudi sul Santuario, a Sant’Anastasia. Qui hanno trovato le forze dell’ordine che avevano disposto controlli proprio per far rispettare l’ordinanza. I 30 sono stati multati, denunciati e rispediti alle proprie abitazioni.

Il presidio delle forze dell’ordine resterà attivo tutto il giorno per evitare ulteriori arrivi. Ogni Lunedì in Albis a Sant’Anastasia arrivano anche 500mila fedeli per la processione della Madonna dell’Arco.