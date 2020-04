Frutta e verdura possibile fonte di contagio? Ecco come disinfettarle

Durante questo periodo di quarantena in casa, qualcuno di noi si sarà sicuramente chiesto come disinfettare frutta e verdura prima di consumarle, poiché vista la diffusione su scala globale del virus, gli alimenti che provengono da ogni parte del Mondo sono una potenziale fonte di contagio. A tal proposito riportiamo alcune indicazioni di Leitv per disinfettare al meglio frutta e verdura per consumarla in tutta tranquillità.

L’uso dell’Amuchina

Per la disinfezione di frutta e verdura per mezzo dell’Amuchina, occorre unire 15 ml di prodotto in un litro di acqua e passarvi la frutta e la verdura; successivamente risciacquare accuratamente sotto il getto di acqua corrente e procedere con il consumo.

L’Amuchina è un prodotto a base di candeggina, che mostra risultati davvero disinfettanti anche per le donne in dolce attesa.

Disinfettare frutta e verdura con Metodi naturali

Se invece preferisci un metodo più naturale ed evitare di acquistare prodotti creati in laboratorio, puoi optare per l’aceto di mele nella dose di mezzo bicchiere, unito ad abbondante acqua, all’interno di una bacinella dove effettuare il lavaggio; anche un cucchiaio di sale grosso disciolto in acqua tiepida può essere un buon metodo di pulizia; per ultimo vi indichiamo il succo di limone, spremuto in abbondanza e mischiato all’acqua, dove la frutta e la verdura devono rimanervi per circa 10 minuti prima del consumo.

Il bicarbonato

Il bicarbonato di sodio è un ingrediente sempre presente in cucina ed ha molteplici utilizzi, fra i quali vi sono quelli per l’eliminazione di batteri.

La dose consigliata, in questo caso specifico, è di un cucchiaio abbondante di bicarbonato in acqua tiepida. Dopo aver accuratamente immerso e sfregato la frutta e la verdura a disposizione, il suo consumo potrà essere sicuro.

Ad oggi, qualsiasi sia la provenienza della frutta e della verdura indicata in etichetta, occorre prestare particolare attenzione al suo risciacquo, affinché si riescano ad eliminare non solo i batteri che normalmente vi sono presenti, ma anche i pesticidi che sono stati utilizzati per la coltivazione.

Per questa ragione, bisogna igienizzare accuratamente tutto prima di assaggiarlo!