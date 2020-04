Frosinone. Il titolare della “Osteria Panzini” ha provato a dar fuoco al locale “Siamo senza soldi e disperati”

Frosinone . Nella regione Lazio un grido di allarme da parte dei ristoratori messi in ginocchio dal Coronavirus Covid-19 come riporta Ciociaria Oggi . “Io voglio parlare a nome di tutti i commercianti che non hanno avuto una lira. Voglio qualcosa per i commercianti immediatamente”. Queste alcune delle parole gridate con disperazione dal titolare della nota “Osteria Panzini” di Madonna della Neve a Frosinone.

Una clamorosa protesta in scena in questi minuti davanti al locale. Sul posto sono intervenuti carabinieri e polizia per cercare di riportare la calma ma Giampiero Pigliacelli non sembra intenzionato a mollare. “Sono stato costretto a fare attività d’asporto per incassare 200 euro al giorno”. Chiede la riapertura o sostegni per le attività che, come la sua, sono state costrette a chiudere e ora sono in ginocchio perché dice: “Così non si può campare

Avrebbe anche minacciato di dare fuoco al locale con delle taniche di benzina, tanto che si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco.

Giampiero Pigliacelli chiede di parlare con la “Rai” per dar voce al suo grido disperato che è lo stesso di tanti esercenti che sono stati costretti a chiudere le attività e che ora, senza aiuti e sostegni economici, rischiano il fallimento.