Fondazione Sorrento, il presidente Gaetano Milano: “Situazione preoccupante. Misure economiche insufficienti. Aponte incute fiducia. Sindaco? No, ma sono a disposizione – VIDEO

Abbiamo ascoltato in esclusiva, durante la diretta di ieri, anche il presidente della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano. Quest’ultimo ci ha illustrato tutti i suoi progetti per questo futuro, non appena sarà terminata l’emergenza Coronavirus, e della situazione in generale del territorio.

Si parla di una mostra virtuale per Villa Fiorentino e dell’intervento decisivo dell’armatore Aponte, del quale Milano ci ha parlato di un evento di beneficenza, insieme all’imprenditore Giuseppe Aversa del ristorante “Il buco”, fa arrivare camper a Bergamo . Insomma, anche Aponte si sta muovendo a tutto campo, nonostante tutte le problematiche legate ai vari blocchi di questo periodo con L’MSC che ha sospeso le crociere: l’armatore pare sempre ottimista.

“Non basterà solo la mostra, ovviamente – ha dichiarato Milano – Noi speriamo di dare un contributo a coloro che si vorranno impegnare in questo 2020. Ci vuole un progetto mirato, tutto questo però presuppone momento di coesione sociale che ora le misure adottate non garantiscono”.

Si è parlato anche del futuro della Penisola Sorrentina: “E’ un momento complicatissimo: le misure economiche adottate fino ad ora sono davvero poca cosa. Consideriamo che quelle cifre, 600 euro, per un lavoratore stagionale medio, rappresentano neanche la metà che guadagna ogni mese.

Difficile tirare avanti per tre mesi. Quando riapriremo, oltretutto, ci troveremo senza turisti e assistenza: a cosa apriremo le porte? Le aziende assumeranno in numero inferiore e si genererà disoccupazione: va modificata la Naspi. Le persone non riusciranno a fare nei sei mesi il minimo stagionale”.

È il momento di pensare alle convergenze? Potresti fare il sindaco? “Grazie no, ho già dato. Ma sicuramente questo è il momento di fare fronte comune e i sono sempre disponibile per la città”

Il video dell’intervista dal minuto 15: