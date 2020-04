Folgore Massa: la tarde del #17.

La tarde del #17: un bellissimo evento creato dalla Folgore Massa per il 17 aprile alle ore 17 per intervistare Nicolò Casaro, ex numero 17 biancoverde ed attuale giocatore del Kioene Padova. Intervistato attraverso una videochat dal giornalista Giovanni Minieri e dal cronista Carlo Toscano, Nicolò ha parlato di come sta vivendo questo periodo difficile per gli atleti che non possono allenarsi come dovrebbero, di quanto gli manchino il calore ed il fuoco della tifoseria del sud che diventa una sola famiglia con i giocatori e del paesaggio incantevole che vedeva soprattutto sul tratto di strada da Sant’Agata a Sorrento, spettacolo unico al mondo. Andando a Padova c’è stato un cambiamento anche dal punto di vista professionale perché è passato dalla Folgore, squadra di serie B dove giocava con continuità, al Kioene Padova, squadra della Superlega in cui fa il secondo. L’esperienza dell’esordio in cui gli sono tremate le gambe per l’emozione e la grande paura della trasferta a Milano per la partita rinviata pochi minuti prima del fischio iniziale, a causa del decreto improvviso in cui si era deciso di chiudere la Lombardia per l’emergenza Covid19. Grandissimo il rammarico per la Folgore, diventata quest’anno campione d’inverno e ad un passo dalla vittoria della Coppa Italia.