Folgore Massa, dal campo della pallavolo al campo della solidarietà.

In una settimana in cui la Folgore Massa avrebbe dovuto mettere le energie in campo per iniziare la Final Four di Coppa Italia è stata invece quella in cui, in un campo diverso, ha messo il cuore. Con grande generosità, infatti la squadra ha acquistato, per 60 famiglie bisognose di Massa Lubrense, 4 quintali di generi alimentari di prima necessità e 60 uova di Pasqua. Alla protezione civile ora resta il compito di distribuire questi doni insieme ad un sorriso che non fanno mai mancare!