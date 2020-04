Flora Febraro, il coraggio di essere forte.

Una donna coraggiosa: sensibile ma al contempo molto forte; forte di una forza che solo l’unione di un gran cuore con un grande cervello può far scaturire. Nata come videomaker, Flora Febraro si è poi perfezionata in tutto ciò che è arte diventando attrice, autrice, regista, presentatrice, imitatrice ed organizzatrice di eventi artistici. Anche in questo periodo di quarantena non si è fermata e, come tanta altra gente, lavora in smart working. Ha una sua rubrica molto seguita, FF NEWS, in cui si occupa di argomenti di attualità ed intervista persone di un certo spessore. Impegnata anche tantissimo nella vita privata perché madre di un ragazzo disabile, Flora non perde mai il sorriso e la sua grande vitalità. Complimenti davvero a questa grande donna coraggiosa.