Fiavet Campania: “bisogna incentivare il turismo regionale”.

Ettore Cucari, presidente della Fiavet Campania, l’associazione che riunisce i titolari delle agenzie di viaggio con sede sul territorio regionale, ha parlato di come poter rilanciare il turismo in questo periodo critico per i viaggi. L’idea di base è quella di promuovere un turismo che va dal regionale al nazionale, possibilmente che includa spostamenti con i propri mezzi, introducendo dei buoni pasti e dei buoni benzina negli autogrill, in aggiunta ad altre agevolazioni per chi decide di spendere le proprie vacanze sul territorio locale. “Servono misure strutturali per il rilancio del comparto turistico. Nell’immediato, però, occorre una strategia che ci consenta di intercettare i viaggiatori e convincerli a trascorrere le vacanze in Campania e in Italia anziché in altri Paesi. Con tutti gli interlocutori istituzionali, occorre prevedere pacchetti ad hoc per i turisti che con ogni probabilità, nei prossimi mesi, dovranno fare i conti con le restrizioni all’utilizzo dei mezzi pubblici e con l’impossibilità di raggiungere mete di vacanza all’estero. Chiediamo maggiore attenzione per il turismo con provvedimenti concreti ed equilibrati per tutti i soggetti della filiera e una decisa azione di promozione di immagine, cultura e tradizioni della Campania”.