Festa della Liberazione a Sorrento, la città celebra anche l’anniversario della scomparsa di Torquato Tasso

Il 25 aprile è il giorno in cui ogni anno in Italia si celebra la festa della Liberazione dal nazifascismo, avvenuta nel 1945. L’occupazione tedesca e fascista in Italia non terminò in un solo giorno ma si considera il 25 aprile come data simbolo, perché quel giorno del 1945 coincise con l’inizio della ritirata da parte dei soldati della Germania nazista e di quelli fascisti della repubblica di Salò dalle città di Torino e di Milano, dopo che la popolazione si era ribellata e i partigiani avevano organizzato un piano coordinato per riprendere le città.

Anche Sorrento, come in tutta Italia, nonostante il lockdown per l’emergenza sanitaria, il sindaco Giuseppe Cuomo celebrato questa giornata storica ma con una particolarità. “Sorrento ha una ragione in più per onorare questa data – dice il sindaco Cuomo”. Cade infatti oggi il 425esimo anniversario della scomparsa del suo cittadino più illustre, Torquato Tasso. Nella piazza a lui dedicata, silenziosa e vuota, grazie al grande senso di responsabilità di tutti i sorrentini, abbiamo portato il nostro omaggio, da parte di tutta la comunità, al grande poeta, autore di pagine immortali.