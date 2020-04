Festa della Liberazione e “Bella ciao”, ecco il flash mob del 25 aprile

Una festa della Liberazione diversa, “assediati” dal coronavirus e chiusi in casa per il lockdown. Da più parti però arriva l’appello a non dimenticare il significato del 25 aprile e celebrare in una piazza virtuale questa giornata che ricorda la fine dell’occupazione nazi-fascista.

Intanto l’ANPI, l’associazione nazionale partigiani, ha proposto sempre per il 25 aprile un flash mob, dando appuntamento sul balcone di casa, per intonare insieme “Bella Ciao”.

L’anniversario della liberazione d’Italia (anche chiamato festa della Liberazione, anniversario della Resistenza o semplicemente 25 aprile) è una festa nazionale della Repubblica Italiana che ricorre il 25 aprile di ogni anno.

È un giorno fondamentale per la storia d’Italia e assume un particolare significato politico e militare, in quanto simbolo della vittoriosa lotta di resistenza militare e politica attuata dalle forze armate alleate, dall’Esercito Cobelligerante Italiano ed anche dalle forze partigiane durante la seconda guerra mondiale a partire dall’8 settembre 1943 contro il governo fascista della Repubblica Sociale Italiana e l’occupazione nazista.