Federica Pellegrini: “non esiste solo il calcio”.

Duro sfogo di Federica Pellegrini, la più grande nuotatrice italiana che, in questi giorni, si è resa protagonista di un gran bel gesto di solidarietà, mettendo all’asta gli occhialini e le cuffiette e raccogliendo 66100 euro in due ore per destinarli all’ospedale Giovanni XXIII di Bergamo. Il suo rammarico è, però, quello che in italia si considera sempre e solo il calcio quando bisognerebbe pensare a tutti gli sport:”In un pensiero di riapertura generale, lo sport deve essere considerato come un grande lavoro che serve alla nazione. Mi spiace sentir parlare solo di calcio in questi giorni, esistono anche tutti gli altri sport. La salute viene prima di tutto, ma se si ricomincia ad aprire, riapriamo almeno lo sport per i professionisti, per noi cambia tanto quando siamo fermi il pomeriggio del sabato e domenica e quando lo siamo per un mese e mezzo”.