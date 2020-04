Il ministero della Sanità tedesco ha invitato la cittadinanza ad evitare di realizzare «pesci d’aprile» a tema Coronavirus, per non diffondere pericolose fake-news. «Storie inventate e scherzi d’aprile sul tema Coronavirus possono portare insicurezza ed essere usati per diffondere informazioni false», ha scritto sul suo account twitter il ministero della Salute in Germania. «Per favore non fate scherzi d’aprile sul tema coronavirus e aiutateci ad evitarne la diffusione». Il ministro della Salute Jens Spahn, infatti, già da tempo è impegnato nella battaglia contro le fake-news e sulle teorie del complotto spesso collegate.