“Favolando in classe”, il concorso rivolto alle classi delle scuole primarie della Costa d’Amalfi. Ecco come partecipare

L’Associazione costadamalfiper… ha indetto la 14a edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, il cui tema è “Nessuno si senta sbagliato in questo mondo”. Proprio nell’ambito di questa manifestazione per le classi delle Scuole Primarie della Costa d’Amalfi è stato promosso il concorso “FAVOLANDO IN CLASSE” Premio Otowell. L’edizione del 2020 è realizzata con il supporto di Otowell Acustica e Farmadipiù srl, della Rete Scuole Costiera Amalfitana, dell’Associazione “Amici di San Domenico” Maiori.

Come partecipare a “Favolando in classe” I testi partecipanti, sotto forma di “favola di classe”, dovranno raccontare, per l’edizione 2020, storie, anche eventualmente con il supporto di illustrazioni, che valorizzino le “diversità”, siano esse di razza, di cultura, di genere, o per caratteristiche fisiche, al fine di permettere di coltivare il valore della solidarietà e della collaborazione, prevenendo le incomprensioni che possono nascere nei rapporti interpersonali tra i bambini e le dinamiche alla base dei fenomeni di bullismo. La partecipazione al Concorso è gratuita. Le “Favole di classe” saranno giudicate da una commissione composta da scrittori di fiabe ed insegnanti non più in attività. La giuria, il cui giudizio è inappellabile, avrà facoltà di assegnare riconoscimenti speciali. Le “Favole di classe” saranno ritirate presso i plessi scolastici di appartenenza dai soci dell’Associazione costadamalfiper… entro l’8 Maggio 2020. Le opere presentate non verranno restituite. Il premio Alla Classe della Scuola Primaria che risulterà vincitrice sarà consegnato materiale didattico, su indicazione dei docenti della classe stessa o del dirigente scolastico del plesso di appartenenza, per un valore fino a 250,00 (duecentocinquanta/00) Euro. La proclamazione del vincitore avverrà il 23 Maggio 2020 nell’ambito di una delle serate della XIV edizione di ..incostieraamalfitana.it Festa del Libro in Mediterraneo, che consegnerà nell’occasione una “mini biblioteca” di classe e il diploma con le motivazioni. La data di premiazione potrebbe comunque subire cambiamenti, che saranno opportunamente comunicati ai vincitori. La consegna del materiale didattico scelto sarà invece effettuata in una data del periodo pre Natalizio, concordata con il Dirigente scolastico del plesso di appartenenza della classe risultata vincitrice. Per ulteriori ed eventuali informazioni inviare e-mail a incostieraamalfitana7@gmail.com, oppure telefonare al numero 348 7798939. Coordinatore del progetto:

Alfonso Bottone, direttore organizzativo ..incostieraamalfitana.it. Informazioni ed aggiornamenti sul sito www.incostieraamalfitana.it.