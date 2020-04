Fase due a Vico Equense. Il sindaco Buonocore: “Pronta una task force per l’economia”

Vico Equense, Penisola sorrentina. Il sindaco Andrea Buonocore annuncia, tramite un post sui social network, importanti provvedimenti in vista della fase due, a partire dalla task force istituita con i rappresentanti di ogni gruppo consiliare ed esperti dell’economia.

Il Presidente Conte ha annunciato che entro la settimana in corso ci parlerà a reti unificate per illustrarci come si svolgerà la cosiddetta fase due.

Anche Vico Equense avrà una propria fase due che seguirà le indicazioni di Governo e Regione, ma che dovrà fare fronte anche a quelle che sono le proprie peculiarità.

A tal fine, in accordo con i Consiglieri, ho ritenuto opportuno costituire una task force costituita da rappresentanti di ogni gruppo consiliare e da esperti dei settori più importanti per la nostra economia.

Sto provvedendo, in questo frangente, a contattare personalmente i professionisti e le espressioni che abbiamo scelto per affrontare le difficoltà di oggi con una visione fortemente orientata al futuro.

Non bisogna abbattersi dinanzi alle difficoltà bensì reagire con grinta e decisione.

Invito ancora tutti i cittadini a seguire le indicazioni al fine di continuare sul percorso virtuoso che ci sta, poco alla volta, portando fuori dall’emergenza.