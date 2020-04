Fase 2. Come si viaggerà con il coronavirus? Mascherina e poi? Quellla che è stata definita la Fase 2 in Italia sembra essere sempre più vicina e si inizia a pensare, oltre che come tornare sul posto di lavoro, anche come far viaggiare i pendolari a bordi di treni, metro ed autobus.

Per quanto riguarda la nostra regione, da Napoli arrivano le prime ipotesi da parte dell’Anm. Per quanto riguarda la metro si portrà viaggiare in 400 anziché in 800 e si prevedono accessi limitati nelle stazioni, tornelli conta-persone, mascherine e guanti a bordo, sanificazione strutturale dei mezzi.

Come riporta il quotidiano la Repubblica di Napoli, oltre che ai mezzi ferrati, si pensa anche a come modificare il trasporto su gomma. Sempre per quanto riguarda il capoluogo si pensa che sarà rimodulata tutta la rete del servizio su gomma, privilegiando 15 linee considerate prioritarie, per offrire più mezzi e più autisti e rispettare le distanze tra passeggeri. Anche in questo caso sono prevedibili accessi limitati.

“Abbiamo calcolato il loadfactor – spiega Nicola Pascale, amministratore unico Anm a la Repubblica- cioè il coefficiente di occupazione di 2 persone al metro quadrato e queste sono le misure che siamo pronti ad adottare per il distanziamento sociale sui mezzi pubblici. Se dal ministero si deciderà per la distanza di un metro per ciascun passeggero, i numeri sono destinati a ridursi ancor di più”.

Insomma saranno dei giorni difficili anche quelli che si prospettano per il settore del trasporto pubblico: i tornelli conteranno i passeggeri, gli accessi saranno limitati e in stazione, superato il numero consentito, non si potrà accedere, bisognerà attendere fuori. L’azienda si troverà a mettere in campo più personale per controllare gli accessi, a fronte di una previsione di incassi crollata quasi del 100 per cento.

La cabina dell’aereo è pericolosa?

Questa è una delle domande più frequenti e alla quale ha voluto fornire una risposta anche l’Organizzazione mondiale della Sanità (OMS), smentendo l’idea che la cabina di un aereo possa essere pericolosa: «Nessun rischio di contaminazione tramite l’aria. Questo virus si trasmette tramite le goccioline originate da starnuti o tosse di chi lo ha già contratto e che si trova a distanza ravvicinata. Le cabine aeree non sono più pericolose di altri ambienti» ha risposto Carmen Dolea, a capo dell’International Health Regulations Secretariat dell’OMS. Secondo gli esperti, a bordo di un velivolo l’aria è ricambiata ogni 2/3 minuti, per metà è quella già presente all’interno della cabina (filtrata e reimmessa con ricircolo, come nelle auto), per l’altra metà è presa dall’esterno. Se il vicino di posto, però, è malato, starnutisce o tossisce, la probabilità che possa avvenire un contagio è elevata, esattamente come in un qualsiasi altro ambiente. «L’ideale sarebbe avere almeno un metro o due di distanza dal vicino di posto, cosa impossibile su mezzi pubblici e anche sugli aerei. Ma per chi viaggia con questo mezzo, vale lo stesso consiglio: dotarsi di una mascherina che eviti il contatto con le goccioline di saliva sotto forma di aerosol» spiega Palù.

Mascherine in aereo e treno?

Secondo la guida pubblicata sul proprio sito dall’OMS, se si è in salute è opportuno indossare una mascherina solo se ci si sta prendendo cura di una persona con sospetta infezione, a prescindere che ci si trovi in un locale “a terra” o su un mezzo di trasporto. Dunque le mascherine servono soprattutto agli operatori sanitari, per questo da molti esperti è arrivato l’invito a non “sprecarle”. Come ricorda l’OMS, però, ci sono casi nei quali sono utili, come ad esempio se si starnutisce o si tossisce, per proteggere gli altri, a patto che la mascherina sia Ffp2 o Ffp3, certificata e non una semplice protezione chirurgica. L’Organizzazione mondiale della Sanità prescrive dispositivi conformi alla norma EN 149 con marcatura CE seguita dal numero dell’Organismo di Controllo che ne autorizza la commercializzazione. I prodotti classificabili come Dpi – Dispositivi di protezione individuale, invece, non sono efficaci.