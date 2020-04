Fase 2 e rientro al lavoro per aziende, cantieri, Ncc con guanti e mascherine: le norme da seguire

E’ iniziata la fase due, quella di ripresa da un’emergenza sanitaria senza precedenti, a causa del coronavirus. La quasi totalità degli italiani nei prossimi giorni ha ripreso a lavorare, oltre che da smartworking. E’ necessario sciogliere tanti dubbi, a partire da quando e come riapriranno le aziende, le attività commerciali, i cantieri edili e i trasporti, in particolar modo il business degli NCC.

I trasporti

Mascherine obbligatorie su tutti i mezzi pubblici. Distanziamento con posti a sedere limitati sui mezzi e flussi separati per salita e discesa; accesso contingentato in stazioni e aeroporti. Cambia così il trasporto pubblico nella Fase 2. Distanziamento anche su scale e tappeti mobili. Controllo della temperatura ai gate. Mascherine anche sui taxi ed Ncc, con contingentamento dei posti (non più di due passeggeri sulle vetture ordinarie e non più di due per ogni fila per quelle omologate per 6 o più passeggeri) e l’invito all’installazione di paratie divisorie. Sospesi i servizi di crociera delle navi italiane.

Riapertura aziende e attività commerciali

Dal 4 maggio potranno riaprire le aziende manifatturiere, le aziende edili ed il commercio all’ingrosso purché collegato alle succitate attività. Tutte le aziende che possono riprendere l’attività (vedi box di seguito) dovranno, però, avere identificato le misure di sicurezza da attuare al fine di ridurre il rischio da contagio nei propri ambienti di lavoro e durante lo svolgimento delle loro attività lavorative. Per i cantieri, i lavoratori dovranno farsi misurare la temperatura e se superiore a 37 e mezzo non potranno accedere. Le imprese dovranno fornire gel disinfettante, mascherine e altri dispositivi di protezione individuale sennò lavori sospesi. Prevista turnazione dei lavoratori per diminuire i contatti. Per l’accesso di fornitori devono essere individuate «procedure di ingresso, transito e uscita, mediante modalità predefinite». Riapriranno il 5 maggio tutti i mercati all’ingrosso di fiori e piante della Campania. E’ quanto rende noto il Consorzio Produttori Florovivaisti Campani.

Gli spostamenti

Cambierà il modulo perché alle già note motivazioni per uscire di casa si aggiunge quella della visita ai parenti, secondo precise modalità per tutelare salute e sicurezza. Ci si potrà muovere all’interno del proprio Comune e della propria Regione, non ancora invece in altre regioni se non per ragioni di lavoro o salute. Anche se cadrà il divieto, che era stato introdotto con il lockdown, di spostarsi dal luogo in cui ci si trovava verso quello di domicilio o di residenza. Sarà dunque possibile per gli studenti o i lavoratori o chiunque altro rimasto bloccato in un’altra città dal lockdown fare ritorno a casa.

L’uso delle mascherine, stando al dpcm, è «raccomandato in tutti i contatti sociali». Rinnovate le norme sanitarie già dettate agli inizi della pandemia. Non c’è obbligo di mascherina per i bimbi sotto i sei anni.