Fase 2 in Campania tra sanificazione, guanti e mascherine ogni giorno

C’è un piano, ma perché si concretizzi realmente c’è bisogno di capire cosa verrà fuori dal Governo a fine mese – ce lo riporta il quotidiano Il Mattino -. Il calendario delle riaperture della «Fase 2» in Regione prenderà corpo nel momento in cui l’attesissimo decreto che il premier Giuseppe Conte dovrebbe varare a stretto giro sarà reso noto. Quello che è certo è che ci sarà una graduale ripartenza e che il 4 maggio non sarà la data della liberazione dal Coronavirus, ma della convivenza con l’epidemia. In Regione lo ripetono come un mantra ed è bene che anche i cittadini prendano coscienza che il virus c’è ancora e che il rispetto delle misure di contenimento sono fondamentali per controllarlo.

Il rischio sanitario – come è accaduto negli ultimi due mesi – detterà la natura dei provvedimenti. La sostanza è che il 4 maggio si riparte ma non è una festa come tanti, troppi cittadini stanno interpretando quella data. Ecco perché in strada continueranno a esserci tanti esponenti delle forze dell’ordine. Si temono e non poco gli assalti alle spiagge, ai luoghi delle passeggiate storiche, per esempio il lungomare di Napoli. La riapertura ci sarà, ma serve senso di responsibilità altrimenti torneranno le chiusure.

I protocolli avranno tutti degli obblighi ineludibili come la sanificazione degli ambienti fatta anche tutti i giorni, la misurazione della temperatura non solo dei dipendenti, il distanziamento, la dotazione per il personale di materiali che proteggano la persona come le mascherine. Relativamente ai negozi di vestiario la misurazione degli abiti da parte dei clienti sarà un problema a cui dare delle risposte al più presto. Quindi uno degli aspetti fondamentali: distanziatori da mettere a terra per fare in modo che venga rispetta la misura di almeno un metro tra un avventore e un altro. Distanza che potrebbe anche crescere. La riapertura sarà in ogni caso lenta e graduale.

Ci attende una vita in mascherina. Saranno ancora vietati i contatti sociali: non si potrà mangiare insieme agli amici o recarsi al bar per una chiacchiera. E meno che mai abbracciarsi o stringersi la mano.