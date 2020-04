Falco in città la voto virale di Rosario Balestrieri ripostata da Claudio d’ Esposito del WWF ed è la volta di un bellissimo falco di palude… sempre in città… avvistato e fotografato dall’ornitologo Rosario Balestrieri!!!

Le osservazioni da casa continuano a darmi soddisfazioni 🙂

Oggi è la giornata del Falco di Palude (Circus aeruginosus) prima di andare a pranzo ho osservato un bel maschio adulto, in questa specie il dimorfismo sessuale è molto spiccato e come in molte altre specie è presente migrazione differenziale per cui maschi, femmine e giovani hanno strategie migratorie differenti.

Il falco di palude a differenza della maggioranza dei rapaci prevede la poligamia, con harem che possono contare 3 – 4 femmine. Anche per questo motivo la specie si caratterizza per una maggiore presenza d’individui femmina.

Prima di quest’anno non avevo mai osservato il falco di palude da casa, dal 9 marzo ne ho contati ben 8 ..

Sulla foto è scritto Soccavo ( Napoli )