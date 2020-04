Estate in arrivo: per la Costiera amalfitana sarà difficile. Probabile soppressione delle spiagge libere

Costiera amalfitana. L’estate è in arrivo anche nella Divina costiera, ancora non si vedono gli ombrelloni e gli stabilimenti balneari a colorare le spiagge, ma presto accadrà e sarà alquanto complesso garantire il distanziamento sociale rigido, da attuare obbligatoriamente durante la fase di ripresa da quest’emergenza sanitaria. Siamo pronti ad un probabile soppressione delle spiagge libere, per evitare assembramenti sconsiderati. A raccontarci le difficoltà che incombono sull’estate in Costiera amalfitana è Salvatore Serio, sul quotidiano La Città di Salerno.

Cetara

Cetara su due fronti. In tal senso il sindaco di Cetara, Fortunato Della Monica, è a lavoro per tutelare la salute dei cittadini e di quanti nei prossimi mesi arriveranno nel borgo costiero: «Nei giorni scorsi ho avuto un incontro con il consulente del demanio del nostro comune con l’intento di limitare al minimo gli spazi dell’arenile pubblico – spiega Della Monica -Laddove possibile vorrei inglobare le due spiagge libere ai lidi già presenti, uno pubblico e uno privato, in modo da poter garantire il distanziamento sociale necessario, offrendo anche un prezzo decisamente accessibile. In questo modo potremmo tenere sotto controllo il flusso delle persone che si recano in spiaggia, il tutto compatibilmente con le decisioni che verranno prese da Governo e Regione Campania nei prossimi giorni. La salute dei cittadini e dei visitatori di Cetara sarà al centro di ogni nostra azione».

Positano

Il sindaco di Positano, Michele De Lucia, è a lavoro per preparare al meglio la “fase 2” in considerazione dell’arrivo dell’estate: «È chiaro che alcune misure dovranno essere rispettate. Il distanziamento sociale è necessario e utile, molto di più rispetto ad altre cose che ho sentito negli ultimi giorni – sottolinea De Lucia -Anche noi ci stiamo adoperando per trovare delle soluzione per consentire agli operatori di aprire in sicurezza. Chiaramente devono evitare che si possano creare assembramenti o situazioni di promiscuità, seguendo le indicazioni del comitato scientifico. Ho già parlato ampiamente con i balneatori e anche loro concordano sulla linea da seguire. Molto più complicata la situazione per bar e ristoranti. Altro problema che ci riguarda da vicino sarà la gestione delle stradine e scale che caratterizzano la nostra Positano dove non è semplice fare distanziamento sociale. Siamo pronti ad adeguarci alle regole che saranno imposta per la fase 2».

I gestori dei lidi. Per i gestori degli stabilimenti balneari sarà un’ estate molto complicata. Senza ombra di dubbio ci saranno limiti molto rigidi da rispettare e i turisti provenienti dall’estero saranno ridotti al minino: «Non sarà un’estate semplice – dice Emilio Vitagliano del Lido Sole Splendid di Maiori – La speranza è che le persone possano abbandonare il timore e riacquistare la fiducia. Per quanto concerne il distanziamento sociale non riteniamo ci siano problemi, almeno per quanto riguarda il nostro lavoro di posizionamento degli ombrelloni. Siamo fiduciosi nel fatto che nei mesi di luglio e agosto possano arrivare i turisti, si tratterà molto probabilmente di persone residenti in Campania». Fiducioso su quanto potrà accadere nei prossimi mesi Filippo Lamberti, gestore dello Chalet de Mar di Minori: «Ci stiamo organizzando per garantire la massima sicurezza ai nostri ospiti e ai dipendenti. Vogliamo rassicurare gli utenti che potranno godersi una giornata di benessere lasciando da parte per un attimo l’ansia per il virus. Siamo pronti a garantire la sicurezza, con le sanificazioni del caso e la distanza sociale necessaria, seguendo le indicazioni che verranno fornite. Proprio per questo ci stiamo adoperando da tempo per essere pronti al momento dell’apertura. Siamo a lavoro – conclude Filippo Lamberti – per consentire agli utenti di recarsi in un luogo sicuro dove poter passare del tempo all’insegna del piacere e della tranquillità».