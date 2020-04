Sullo stato dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 interessante l’intervento in streaming del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca in Consiglio Regionale e la sua replica alla fine della discussione. Ricordiamo che i dati in Campania continuano a mantenersi buoni ma resta la grande preoccupazione per il cosiddetto esodo dal Nord verso le regioni del Sud previsto a partire dal 4 maggio e per il quale De Luca continua a chiedere il monitoraggio della situazione con controlli a tappeto e quarantena obbligatoria.